29.12.2016 14:52 Sosyal medyada PKK propagandasına 3 tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiyle göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler Kamuran A., Abdurrahim M., Yaşar C. ve Menduh Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Kamuran A., Abdurrahim M. ve Yaşar C. Tutuklandı. Menduh Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklanan zanlılar Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

