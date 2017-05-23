Sosyal medyada PKK propagandası yapan 8 kişi tutuklandı

Bursa'da PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı ve çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Bursa'da PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı ve çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı ve Bursa genelinde terör örgütünü destekleyen grupların eylemlerine, etkinliklerine katıldığı tespit edilen 10 kişi geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 10 şüpheliden 8'i geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İfadeleri tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(Samet Doğru / İHA)