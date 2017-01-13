13.01.2017 17:22 Sosyal medyada PKK propagandası yapan 5 kişi tutuklandı

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 5 şahıs tutuklandı. Adıyaman'da jandarma ekiplerinin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 5 şahıs tutuklandı.

İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunduğu tespit edilen 5 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri operasyonun 3'üncü dalgasını başlatarak şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Çelikhan, Kahta ilçesi, Kömür Beldesi ve kent merkezinde 5 farklı adrese yapılan operasyonda H.K., H.G., A.Y., K.K. ve Ş.Y. gözaltına alındı. Şahısların ikametinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürüldü. Sorgularının ardından sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

