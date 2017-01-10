10.01.2017 16:43 Sosyal medyada PKK propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Barış A. ile amcasının oğlu Yılmaz A.'nın Alanya Bölge Hastanesi inşaatında çalıştıklarını belirleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki bir hafta süren sorgularının ardından adliye sevk edilen Barış A., tutuklanırken, Yılmaz A., ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

