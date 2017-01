05.01.2017 09:23 Sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 3 kişiyi il merkezi, Kahta ve Gerger ilçelerinde gözaltına almıştı. Bu operasyonun ardından 1 üniversite öğrencisi de bu kapsamda gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 4 kişinin emniyetteki sorgulamalarının ardından M.Y. adlı şahıs serbest bırakıldı. Diğer şahıslar A.T., Y.T. ve üniversite öğrencisi Z.T. adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.T. ve Z.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.