04.01.2017 15:06 Sosyal medya üzerinden Başkan Sekmen'e hakaret eden 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden sahte profil oluşturarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hakaret eden 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden sahte profil oluşturarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e hakaret eden 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vekili aracılığıyla sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden sahte profil oluşturarak kendisine hakaret ve iftira içerikli paylaşımlarda bulunan şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.



Bunun üzerine emniyet birimleri konuyla ilgili tahkikat başlatarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan devlet büyükleri, devlet yetkililerine yönelik hakaret halinde, yazışma yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığınca Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.

