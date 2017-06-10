Sosyal medya tacizcileri şimdi yandı

Sosyal medya üzerinden tacizde bulunan kimselerin suç işlediğini belirten Avukat Meltem Banko, 'Tacize uğrayan sosyal medya kullanıcılarının istedikleri takdirde şikayette bulunarak, cinsel tacizlerin ceza almalarını sağlayabilirler' dedi.

Sosyal medya üzerinden tacizde bulunan kimselerin suç işlediğini belirten Avukat Meltem Banko, "Tacize uğrayan sosyal medya kullanıcılarının istedikleri takdirde şikayette bulunarak, cinsel tacizlerin ceza almalarını sağlayabilirler" dedi.

Sosyal medya üzerinden tacize uğrayan kullanıcılar artık rahat bir nefes alabilecek. Fiziki temas olmadan, sosyal medya platformları üzerinden atılan taciz içerikli mesajlar da suç unsuru oluşturuyor. Kullanıcılar istedikleri takdirde şikayette bulunarak, ceza almalarını sağlayacak.

Konu ile ilgili konuşan Avukat Meltem Banko, son zamanlarda cinsel tacizlerin sosyal medyada arttığına dikkat çekti. Sosyal medyada ısrarcı şekilde mesaj yazmanın, cinsel içerikli ifadeler kullanmanın cinsel taciz suçunu oluşturduğunu belirten Banko, "Cinsel taciz ne demek ilk önce buna bakmamız gerekir. Cinsel taciz, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde tanımlanmış durumdadır. Kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal niteliği taşımayan cinsel davranışlar sergilemek suretiyle ortaya çıkar, denmektedir. Kanun bu suç için üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur, demektedir. Elbette sosyal medyada bir temastan söz edemeyiz. Fakat tanım da fiziksel bir teması şart koşmuyor. Bu noktada rahatlıkla söyleyebiliriz ki sosyal medya üzerinden gerçekleşen ısrarcı, cinsel içerikli mesaj atma gibi eylemler elbette cinsel taciz suçunu meydana getirir. Hatta 105.maddenin ikinci fıkrasında bu suçun nitelikli halleri sayılırken d bendinde, 'posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle' diyerek sosyal medya platformlarında işlenen suçun bu halini nitelikli hali saymıştır ve cezasını da ilk fıkrada belirtilen sınırların yarı oranında arttırılarak altı aydan üç yıla kadar olacak şekilde hükme bağlamıştır" dedi.

