'Sosyal medya buralara tünemiş baykuşlar tarafından yönetiliyor'

3.Havalimanı şantiyesinde Türkiye'de görev yapan yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 'Sosyal medya adeta buralara tünemiş baykuşlar tarafından yönetiliyor' dedi.

3.Havalimanı şantiyesinde Türkiye'de görev yapan yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Sosyal medya adeta buralara tünemiş baykuşlar tarafından yönetiliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3.Havalimanı şantiyesinde Türkiye'de görev yapan yabancı ülkelerin büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda büyükelçilerin ve Topbaş'ın yanı sıra İGA Havalimaları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu da hazır bulundu.

Kahvaltıdan sonra büyükelçilere hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Turizmin ekonomiye, istihdama ne kadar katkı sunduğunu biliyoruz. Turizm aynı zamanda barışın da adımlarıdır. Kültürlerin kaynaşması adımıdır. Maalesef dünyamızda şu anda global veba salgını gibi bir terör olgusu var. Dünyanın değişik yerlerinde farklı yüzlerle ortaya çıkmaktadır. Acı ve gözyaşı geride bırakmaktır. Bu hangi ülkede olursa olsun neticede insan üzerinde etkileyen olgulardır. Bununla mücadele etmenin bir yolu da turizmdir. Turizmin etkinleşmesi, aktif olması, yoğun olması bir noktada teröre karşı bir başkaldırıdır, karşı duruştur, tavır koyuştur, hiç saymaktır. Hedeflerine ulaşamaması için bir tavırdır. Onun için biz turizmi ne kadar geliştirirsek teröre karşı bir duruş sergilemiş oluruz. Bunun bilinciyle turizmde önemli adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

Başkan Topbaş, "Turizmin ekonomik değerinin bilinciyle, istihdamı ve ekonomiyi en yakın tetikleyen bir birim olduğunu bilerek buna katkı sunarsak teröre karşı bir duruş sergilemiş oluruz. 'Endişe ve korkuya fırsat vermiyoruz' demiş oluruz. Son yapılan istatistiklerde dünyada terörden hayatını kaybedenlerin sayısı, trafik kazasında ölenlerden daha az. Ama bize çok acı vermektedir. Terör başka bir yüz başka bir endişedir. Her şeyi etkiliyor. Turizmi geliştirdiğimiz zaman bir tavır koymuş olacağız. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız" şeklinde konuştu.



"DÜNYANIN SOSYOLOJİK BALANSI BOZULUYOR"

Dünya kaynaklarının doğru kullanılmaması halinde gelecekte büyük sıkıntılarında yaşanacağını ifade eden Topbaş, "Diğer yandan sosyolojik anlamda bir tahribat var. Dünyada şu anda ciddi anlamda yüzer gezer nüfus oluştu. Kimliksiz nüfuslar oluştu. 2040'lara doğru gidildiğinde 250 milyon yüzer gezer nüfus olacağından bahsediliyor. Bu da ciddi bir sıkıntıdır. İnsanlar yaşam alanlarından kopmuşlar. Dünyanın sosyolojik balansı bozuluyor. Bu balans yerine konmazsa tüm insanlık için dramatik tablolar gelir. Bir tarafın mutlu olduğu bir tarafın sıkıntıya düştüğü bir dünyada barış içinde yaşamak çok zor. Bu bakımdan bu dengelerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir ülkenin sıkıntıya düşmesi başka bir ülkeyi memnun etmemelidir. Barışa katkı sunmamız gerekiyor. Bunun için turizm çok önemli ve etkili bir olgudur" diye konuştu.

Sosyal medyaya da değinen İBB Başkanı Topbaş; " Sosyal medya maalesef sosyal medyalara tünemiş baykuşlar tarafından yönetiliyor. Adeta buralara tünemiş baykuşlar var. İnsanı tahrip ediyorlar. Sonucu nereye gidecek farkında değiller. Attıkları twitlerle neleri sarstığının farkında değiller. Nasıl bir kıyameti tetiklediğinin farkında değiller. Bunların hepsi gözümüzün önünde cereyan ediyor. Bunlara dur demenin yolu dayanışmadan geçiyor. Bunlara tavır koyma ve bunlara karşı duruşumuzu netleştirmeliyiz" dedi.



"BELEDİYEM İŞGAL EDİLDİ"

Son yıllarda hem İstanbul hem de Türkiye'de ciddi hamleler ve gelişmeler olduğunu da ifade eden Topbaş, "Turizmde İstanbul 2004'te göreve başladığım zaman yıllık 3 milyonun altında turist alırken şimdi 12 milyonları geçti. Ama maalesef terör olayları sebebiyle bir düşüş yaşandı. 10-11 milyonlara kadar geldi. Ama tekrar toparlanmaktayız. Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler, manipülasyonlar yapanlar ve bir takım terör örgütleri var. Bizim çokça üzerinde durduğumuz sizin de takip ettiğiniz akla ziyan, olamaz diyeceğimiz bir FETÖ darbe girişimi yaşadık. Belediyem işgal edildi. Belediyemin önünde 17 şehit verdik. 50'ye yakın yaralı ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, cesareti ile bunlar halkımızın yüreği ve imanıyla üstesinden gelindi. Bundan böyle kimse kolay kolay bir ülkede buna cesaret edemez. Zannediyorum bir örnek oldu. Korkakların geleceği yoktur. Cesur adımlar atmak lazım. Bu adımları da dostlarla birlikte atmalıyız" şeklinde konuştu.

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, havalimanı son durumu hakkında katılımcılara bilgilendirme sunumu yaptı.

(Mehmet Altunışık / İHA)