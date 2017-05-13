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Sosyal medya bu köpeği konuştu
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Sosyal medya bu köpeği konuştu

İzmir'de, 'Cafu' isimli köpeğinin iş yerinin önünden çalındığını fark eden sahibi, hırsızın güvenlik kamera görüntülerini yayımladıktan sonra işini gücünü bırakıp dükkanını kapadı ve köpeğini aramaya başladı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından görüntülerin paylaşılmasıyla sahibi köpeğine kavuşurken, ilk kavuşma anı görülmeye değerdi.

İzmir'de, 'Cafu' isimli köpeğinin iş yerinin önünden çalındığını fark eden sahibi, hırsızın güvenlik kamera görüntülerini yayımladıktan sonra işini gücünü bırakıp dükkanını kapadı ve köpeğini aramaya başladı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından görüntülerin paylaşılmasıyla sahibi köpeğine kavuşurken, ilk kavuşma anı görülmeye değerdi.
İzmir'de yaşayan ve oto parçaları üzerine iş yeri bulunan Mustafa Yıldız, çok sevdiği hemen hemen her gün saatlerini geçirdiği köpeği 'Cafu'yu kaybetti. Her yeri arayan Yıldız, hemen iş yerindeki güvenlik kameralarını taradı. Güvenlik kameralarını tarayan Yıldız, köpeğinin çalındığını gördü. Yıldız, hiç vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. 1 buçuk yaşındaki 'Pug' cinsi köpeğini çok seven ve ona bir an önce kavuşmayı bekleyen Yıldız, köpeği çalan hırsızın güvenlik kamera görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Yıldız ile beraber çekilen köpeğin fotoğrafı ve hırsızlık anının görüntüleri binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA HERKES KÖPEĞİ PAYLAŞTI
Öte yandan, Mustafa Yıldız sosyal medyadan kendisine 'bir köpek daha alırsın peşine düşme' şeklindeki yorumlara ise, "Bu arada 'köpektir takma yenisini alırsın' diyen arkadaşlar var. Onun bende değeri büyük, tanıdığım çoğu insandan daha insan bundan emin olabilirsiniz" diye yanıt verdi.
Yıldız'ın telefonları da susmadı ve çok sayıda kişi ihbar yapmaya başladı. İş yeri bulunan genç adam, iş yerini de kapatarak iki gün boyunca her yerde köpeği aramaya başladı.

PARAYI BİR KENARA BIRAKTI, İŞ YERİNİ KAPATTI
Gitmediği yer, baktığı bölge kalmayan Yıldız, 'Cafu'nun bir türlü izine rastlayamadı. Yıldız'ın aramalarına bazı arkadaşları da destek oldu. Görüntülerin her yerde yayımlanmasıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. Emniyet, hırsızı yakalayarak köpeği iki gün içerisinde buldu.

KAVUŞMA ANI DUYGULANDIRDI
Durum Mustafa Yıldız'a bildirilince genç adam da hemen karakola gitti ve köpeğine kavuştu. Sahibini özleyen köpeğin dakikalarca sahibini kokladığı görüldü. Yıldız, bu anını da sosyal medyada paylaşarak, "Kızıma kavuştum çok şükür, iki gündür benimle beraber seferber olan bütün duyarlı vatandaş ve esnaflar olmak üzere Buca Emniyeti, Sarnıç Karakolu ve ismi geçmeyen gizli kahramanlara çok teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.
Yıldız'ın bu anı paylaşmasıyla onlarca yorum yağdı.
(Hakan Gözalan/İHA)

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