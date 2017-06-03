Sosyal medya aşkı engel tanımadı

Manisa'da bedensel engeli nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan 35 yaşındaki Niyazi Kıratlı, çok sevdiği sosyal medyayı burnuyla kullandığı tablet ve telefonundan takip ediyor. Bedensel engelli Niyazi'nin en büyük isteği ise televizyon programcısı Esra Erol'la tanışmak.

Manisa'da bedensel engeli nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan 35 yaşındaki Niyazi Kıratlı, çok sevdiği sosyal medyayı burnuyla kullandığı tablet ve telefonundan takip ediyor. Bedensel engelli Niyazi'nin en büyük isteği ise televizyon programcısı Esra Erol'la tanışmak.

Henüz 9 aylıkken kalça çıkığı rahatsızlığıyla götürüldüğü hastanede çocuk felci teşhisi konulan Niyazi Kıratlı, azmiyle tüm insanlığa örnek oluyor. Ailesi ile birlikte Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ikamet eden Niyazi, günlük yaşamında teknolojiyi çok aktif kullanıyor. Kendi adına sosyal medya hesapları bulunan ve hesaplarını aktif şekilde kullanan Niyazi, ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için takipçilerinin durumlarını burnu ile beğenip onlara yorumlar yazıyor. Oğlunun konuşamadığını, ellerini ve ayaklarını kullanamadığını fakat sağlıklı insanlar gibi duygu, düşünce ve isteklerini çevresindekilere yazarak rahatça anlatabildiğini kaydeden Zehra Kıratlı, "Niyazi çocuk felci dedi doktorlar. 9 aylıkken bir kalça çıkığı oldu. Ondan sonra da çocuk felci dediler. Havale geçirdi dediler. Öyle çok götürdük doktorlara bir faydasını göremedik ama buna da çok şükür" dedi.



EN BÜYÜK İSTEĞİ ESRA EROL İLE TANIŞMAK

Niyazi'nin televizyon programcısı Esra Erol hayranı olduğunu ve her gün televizyonda izlediğini söyleyen anne Kıratlı, en büyük hayalinin de Esra Erol'la tanışmak olduğunu söyledi. Niyazi'nin ayrıca reklam ve tanıtım işi istediğini sözlerine ekleyen anne Kıratlı, "Okula gidiyordu. Okulda yapamadı. Tablet istedi. Tablet aldık. İnternet istedi. İnternet de bağlattık. Ondan sonra da kendisi yazmaya başladı. Akrabalarına reklam işi yaptı. Esra Erol'la görüşmek istiyormuş. Reklam işi için iş istiyor. Güzel bir tablet istiyor. 'Bana bir reklam işi versinler. Ben o kişinin tanıtımını yapayım' diyor" dedi.

Niyazi, burnuyla kullandığı tabletiyle akrabalarına da cüzi bir ücret karşılığında sosyal medya için slayt gösterileri ve videolu tanıtım filmleri hazırlıyor. Niyazi, ayrıca severek yaptığı reklamcılık işleri için büyük ekranlı yeni bir tablet istiyor.

(Adem Şahin - Aykut Yeniçağ/İHA)