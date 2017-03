Yoğun sis nedeniyle Bartın mitingini erteleyerek Sinop'a geçen Başbakan Binali Yıldırım, telekonferans yöntemiyle Bartın halkına seslendi. CHP'yi eleştiren Yıldırım, 'CHP 'tek adam' diyor. Ben de soruyorum, Sayın Kılıçdaroğlu, belediyelerde iki başkan mı var' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı, yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanına inemeyince Sinop'a hareket etti. Sinop mitingi öncesinde telekonferans yöntemiyle Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen halka seslenen Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde CHP'ye yüklendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yıldırım, "CHP 'tek adam' diyor. Ben de soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu, belediyelerde iki başkan mı var? CHP'den seçilen başkanların yanına bir tane daha mı seçelim? Bir tane yetmiyor mu? 7 seçime girdin, mağlup oldun. Yanına bir eş genel başkan al, iki tane olsun. Bunlara bakarsan iki cumhurbaşkanı olacak, muhtarlar da en az iki tane olacak. Bartınlılar ne diyorsunuz? Bunlar akla ziyan işler. Bunlar demokraside ve modern yönetimlerde olmayacak şeyler" diye konuştu.



"ONLARIN SÖYLEDİKLERİ YANLARINA KAR KALMADI"

Milletin kararının her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"14 yıldır gece gündüz demeden sizin için, ülkemiz milletimiz için çalıştık, çabaladık, eserler yaptık. Siz de evet dediniz, yetki verdiniz. Emaneti teslim ettiniz. Biz de sorumluluğumuzun gereğini hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Yapın dediniz yaptık, yapma dediniz durduk. Milletin kararı her şeyin üzerindedir. Şimdi ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için yeni bir eseri de hep birlikte inşa edeceğiz. Büyük bir dönüşümü sizinle gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin daha hızlı büyümesi için, terörün yok olması için halkımızın refahı için hep birlikte Türkiye'nin yeni hükümet sistemini 16 Nisan'da vereceğimiz evetler ile gerçekleştireceğiz. Bu yapılacak halk oylaması sadece ve sadece bir hükümet sistemi değişikliğidir. Ama ana muhalefet partisinin iki lafından birisi 'rejim elden gidiyor' oldu. 'Rejim elden gidiyor, ülke bölünüyor' dediler. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Onların söyledikleri yanlarına kar kalmadı. Biz beraberiz biz birlikte Türkiye'yiz. Cumhuriyete el uzatan karşısında bizi görür. Rejim meselesi 1923'de bitmiştir. Türkiye rejimini seçmiş, Cumhuriyet demiştir. Siz bu Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyetin en kuvvetli savunucuları olduğunuzu gösteriyorsunuz."



"BUGÜN DÜN KULLANDIKLARI DİLİ KULLANIYORLAR"

1960 darbesi ile halkın seçtiği hükümetin alaşağı edildiğini ifade eden Yıldırım, "1960 darbesi sizin seçtiğiniz hükümeti alaşağı etti. Bir Başbakan iki bakan darağacına gönderildi. Anayasa ile meclisin yetkilerini budadılar. CHP o gün de değişime hayır dedi, hayır demesi gerekirken maalesef darbenin getirdiği kısıtlamalara 1960 ihtilalinde evet diyen CHP'yi görüyoruz. Onlar aynı yerinde duruyor. Rejim değişmiyor. Meclisin yetkileri millete geri veriliyor. Bu değişiklikle hem meclis, hem de hükümet çok daha güçleniyor. Bu ana muhalefet partisi, bu CHP merhum Menderes'e ne dedi? 'Tek adam' dedi, 'diktatör' dedi. Merhum Özal'a da aynısını dediler. Şimdi kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımıza da aynısını söylüyorlar. Dün aynı dili kullandılar, bugün de aynı dili kullanıyorlar. Yarın da aynı suçlamaları yapmak için hazırlanıyorlar. Dünya değişse bunlar bir milim yerinden oynamazlar. Çünkü CHP değişimi sevmez. Bu değişiklikle birlikte CHP'nin çalışması gerekecek. Yorulması gerekecek. İktidar olması için gayret göstermesi gerekecek. Vekillerin iktidarından asılların iktidarına, halkın iktidarına giden bir yolu 16 Nisan'da inşallah siz açıyorsunuz. İki sandık kurulacak. Birisi Cumhurbaşkanını ve ülkeyi yönetecek hükümeti seçecek ve diğer sandıktan da vekiller seçilecek. Böylece bütün yetkiyi veren sizsiniz. Tek adam dediğiniz sizin oylarınızla seçtiğiniz, ülkeyi 5 yıl içinde iki sandık arasında yönetecek olan insandır. Beğenirseniz, yeniden seçeceksiniz. Beğenmezseniz, değiştirecek istediğinizi seçeceksiniz. Bu mudur tek adam? Bu mudur diktatörlük. Halkın seçtiği insana diktatör demek bu mu demek oluyor? Halkın gözüne baka baka yalan söylemenin anlamı var mı? Diyorlar ki 'bu sistem ile Türkiye bölünür, Türkiye'de kamplaşma olur.' Hiç alakası yok. Hiçbir şekilde doğru değil. Bakın Amerika kurulduğu günden beri 228 yıl geçti. 228 yılda Amerika'da sadece 45 başkan geldi. 4 senede başkan seçtiler. Türkiye kurulalı 94 yıl geçti. Tam 65 hükümet kuruldu. Yani bir hükümet en fazla 17 ay görevde kalmış ortalama. Bazen 20-25 gün görevde kalan hükümetler var. Böyle zayıf hükümetlerle nasıl hizmet olacak. Nasıl büyük eserler yapılacak. Nasıl Bartın-Kurucaşile yolu yapılacak? Nasıl Filyos Limanı yapılacak? Nasıl büyük eserler, köprüler, dünyanın en büyük eserleri hizmete sokulacak" dedi.



"HAYIR KOROSUNUN HAZIR VE NAZIR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

AK Parti iktidarında var olan istikrarın, güvenin artık kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarında var olan istikrarı, var olan güveni artık kalıcı hale getirmek gerekiyor. Bunun için de 16 Nisan çok önemli. Sıradan bir halk oylaması değil. Gelecek kuşakların, kadınlarımızın, 79 milyon vatan evladımızın, yurtdışındaki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin de geleceğini garanti altına alacak. Bunlar köprü yaparsın hayır der, havalimanı yaparsın hayır der. Hayır korosunun orada hazır ve nazır olduğunu görüyoruz. Şimdi de hayır diyorlar. Bunların memleketin hayrı adına hiçbir hayırlı işe evet demediklerini görüyoruz. İyi de Türkiye bunlar yüzünden vakit ve enerji kaybetmeye devam mı edecek? Asla etmeyecek. Yeni sistem bütün bu sorunları geride bırakacak. Kalıcı istikrar güçlü hale getirecek. Anayasa değişikliğinde gençlerimizi de ihmal etmedik. Gençliğe güveniyoruz. 20 yaşında askere gönderdiğimiz sınırda güvenliğimizi teslim ettiğimiz gençlerimize aday olma, milletvekili olma zamanı gelince yok daha sen küçüksün bekle diyoruz. Hayırcılar buna da karşı çıkıyorlar. 18 yaşında milletvekili mi olur diye gençleri küçük görüyorlar. Biz gençlere güveniyoruz. Çünkü o gençler 15 Temmuz'da o alçak darbe kalkışmasında en ön safta yer aldılar. Bu vatan bu devlet için gözlerini kırpmadan bombalara göğüslerini siper ettiler. Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e şimdi de 18'e indiriyoruz. 7.5 milyon gencimize siyasette söz sahibi olma hakkı getiriyoruz. Milletin, memleketin sorunlarına dahil olma ve ülkeye hizmet etme fırsatı getiriyoruz. Ne yazık ki CHP ve onun peşine takılan hayır ekibi, buna da karşı çıkıyor."

Yıldırım, "Orada olamasam da teknolojinin verdiği nimetlerle sizlere hitap etme fırsatı buldum. Fiziki olarak yanınızda olamasam da tüm kalbimle sizin yanınızdayım. Diyorlar ki 'bu sistem Erdoğan için.' Bu sistem Erdoğan için değil her doğan içindir" diyerek sözlerini tamamladı.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında Bartın'daki yatırımlara da dikkat çekti.

