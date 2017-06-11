'Sorunun çözülmesi için herkes Cumhurbaşkanımızı arıyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar sorununu bayramdan önce çözmeyi umduklarını belirterek, 'Bu sorunun çözülmesi için de herkes arıyor. Herkes Cumhurbaşkanımıza geliyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar sorununu bayramdan önce çözmeyi umduklarını belirterek, "Bu sorunun çözülmesi için de herkes arıyor. Herkes Cumhurbaşkanımıza geliyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesinin birlikte düzenlediği 4. Geleneksel İftar Buluşması Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. İftar programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile çok sayıda bürokrat ve siyasetçi katıldı.

İftarın ardından konuklara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin meseleleri var, terörle mücadele ediyoruz. Türkiye'yi tekrar şaha kaldırıyoruz, yatırımlar, reformlar yapıyoruz. Devasa projeler gerçekleştiriyoruz. Gazipaşa hizmetin en iyisini hak ediyor. Gazipaşa Havalimanı'nı artık bölgeye yetmiyor. Gazipaşa Havalimanı'nın terminal binasını ve yolunu genişleteceğiz. Gazipaşa'ya yakışır bir havaalanını kazandırdık ama terminal binası bize yakışmıyor. Gelen turistleri burada rahat bir şekilde ağırlamamız lazım. Artık Gazipaşa Havaalanı'na 15 dakikada bir uçak iniyor. Önceki yıllarda günde bir, iki, üç uçak inerdi. Şimdi sadece İstanbul'dan THY üç defa uçuyor. THY, kolay kolay hiçbir şehre günde üç defa uçmaz. İşte bu bölgenin önemidir, havalimanının önemidir" dedi.



"BU SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN DE HERKES ARIYOR"

Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Çavuşoğlu, İslam dünyasında sorunlar olduğunu, güçlü Türkiye'nin artık mazlumların yanında olduğunu ve kimseyi yalnız bırakmadığını dile getirdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, kimseyi kimsesiz bırakmıyor, onların vicdanı, sesi oluyor ve yardım elini ulaştırıyor. Ramazan ayında da dünyanın neresinde bir mazlum varsa oraya yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Şimdi de Körfez bölgesinde, Katar ile dört ülke arasında yaşanan sıkıntı var. Bu sıkıntını çözülmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz samimiyetle çaba sarfediyor. Türkiye, İslam dünyasının, İslam İşbirliği Teşkilatının zirve başkanıdır. Bu başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımız yürütüyor. Her zaman doğruyu söylüyor ve haklının yanında oluyor. Bu sorunun çözülmesi için de herkes arıyor. Herkes Cumhurbaşkanımıza geliyor. Biz gerçekten lider ülke olarak bu sorunu da inşallah bayramdan önce çözeriz, bayrama da bayram tadıyla İslam dünyası girer diye düşünüyorum."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, rahmet, arınma ayı Ramazan'da Allah'ın herkese hakkıyla oruç tutmayı nasip etmesini diledi. Eser bırakmanın ve halkına hizmet etmenin dünyanın en büyük hizmeti ve şerefi olduğunu söyleyen Türel, "Mübarek Ramazan gününde gereksiz konularla bize zaman kaybettirme gayretinde olunmamalıdır. Müslüman'ın Müslüman'a yaptığını başkası yapmıyor. İslam alemi kendisiyle savaşmaktan kafasını kaldırıp geleceğe bakmaya zaman bulamıyor. Asırlar boyu İslam ülkeleri sömürge oldular. Bugün ise bin parçaya bölünmüş şekilde devam ediyorlar. Türk dünyası birçok defa İslam dünyasının öncüsü, gururu oldu. Bu 1453'ten beri böyledir. Kurtuluş savaşı böyledir. Gün Türkiye'nin yeniden mazlum milletlerin sesi olma günüdür. Dünyaya karşı mazlum millete karşı borcumuz vardır. İçerde ve dışarıda kaya gibi sağlam olmalıyız.

Sayın Cumhurbaşkanımıza her türlü engeller çıkarılmaya başlanmıştır. son olarak 50 yıllardın planlanmış büyütülmüş yerleştirilmiş bir şebeke içerden işgal hareketi başlatmıştır. DAEŞ gibi bir terör örgütünün, İslam adını kullanması FETÖ hareketinin yine senelerden beri İslam adına herkesi kandırmış, beyinleri yıkamış, insanları robot haline getirmiştir. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve milletimizin duruşuyla büyük badire atlatıldı. Ancak içerde ve dışarıda akla gelmeyen bin türlü oyun hala devam ediyor. Yeni istismarlara yeni hesaplara karşı çok dikkatli olma konusunda herkesi uyarıyorum teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Aziz milletimizin tuzaklara düşmemsi gerekiyor. Birlik ve beraberlik ile bu oyunların oyunlarını bozduk inşallah yine bozacağız" dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de, meydanı dolduran kalabalığın, ülkemizin birlik ve beraberliğine en güzel örnek olduğunu söyleyerek davetlilere teşekkür etti.

(Ahmet Mervan Taş / İHA)