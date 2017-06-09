Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'in halk oylaması kararına ilişkin, 'Bölgemizde yeterince sorun var, yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve kararın sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'in halk oylaması kararına ilişkin, "Bölgemizde yeterince sorun var, yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve kararın sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'nde kılmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık için referandum kararı almasına' ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Bizim görüşümüz çok açık ve net. Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklılar'ın bir arada bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla bölgemizde yeterince sorun var, yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve kararın sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görevde bulunan 12 valinin ByLock kullandığı iddialarının sorulması üzerine ise Yıldırım, "İçişleri Bakanımız yanımızda, gereken neyse yapar. FETÖ ile mücadele konusunda müsamaha yok. Konumu, gücü ne olursa olsun bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirecek yanlış işler içinde bulunacak herkes hukuk karşısında, adalet karşısında gereken muameleyi görecektir" diye konuştu.

(Enise Vural / İHA)