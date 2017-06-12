Sorumsuz sürücünün neden olduğu metrobüs kazası kamerada

E-5 Otoyolu İncirli Mevkii'nde başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, önce demir bariyerleri aşarak metrobüs yoluna girdi ardından yan yattı. Sorumsuz bir sürücünün kaza yapan aracı sıkıştırmasıyla oluşan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

E-5 Otoyolu İncirli Mevkii'nde başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, önce demir bariyerleri aşarak metrobüs yoluna girdi ardından yan yattı. Sorumsuz bir sürücünün kaza yapan aracı sıkıştırmasıyla oluşan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

E-5 karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde 8 Haziran günü meydana gelen kazada , Fevzi D. yönetiminde ki araç başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, İlk olarak E-5 karayolu ve metrobüs yolunu ayıran demir bariyerlere çarpan araç daha sonra takla atarak metrobüs yoluna girmişti. Sorumsuz sürücünün başka bir sürücünün canını tehlikeye attığı kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir araç sürücüsü Fevzi D.'nin kullandığı aracı sıkıştırıyor. Fevzi D.'nin kullandığı araç önce bariyerleri aşarak metrobüs yoluna giriyor, ardından araç yan yatıyor. Diğer sorumsuz sürücü ise kayıplara karışıyor.

