Şortlu kızı darp eden saldırgan için karar

Pendik'te minibüste üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlamı darp eden saldırgan Ercan Kızılateş için tutuklama kararı verildi. Daha önce tutuklama talebi mahkeme tarafından reddedilen Ercan Kızılateş için, atılı suçların basit yaralama kapsamında kalma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verilerek sevk edildiği suçlar yönünden serbest bırakılmıştı

Pendik'te üniversitesi öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı şort giydiği gerekçesiyle darp eden şüpheli Kızılateş, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "hakaret", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ercan Kızılateş'in tutuklama talebi mahkeme tarafından reddedildi. Atılı suçların basit yaralama kapsamında kalma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verilerek sevk edildiği suçlar yönünden serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Ercan Kızılateş hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

ADLİYE KORİDORUNDA KENDİSİNİ SAVUNDU

Kızılateş, adliye koridorunda jandarma arasında ilerlerken konuştu. "Darp ettiğim yalan" diyen Kızılateş, "Görüntüler çok açık, darp etme olayı yok" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Kızılateş, "Kameraları görmüyor musunuz, tabii ki bana saldırdı" şeklinde konuştu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Pendik'te şort giydiği için 21 yaşındaki Asena Melisa Sağlam'ı minibüste darp eden saldırganın ifadesi de ortaya çıktı. Ercan Kızılateş ifadesinde gerçekleştirdiği saldırıyı "Tahrik oldum" diye savundu. Kızılateş ayrıca genç kızdan şikayetçi de oldu.

Ercan Kızılateş ifadesinde şunları dedi:

"Niyetli olduğum için bayan şahsı ikaz ettim. 'Bayan arkadaşım edep ve haya denen bir şey var, sizin bu şekilde toplu taşıma aracına binmeniz hiç yakışık almamış' dedim. Bayan bunun üzerine 'Sen de o zaman bakma arkadaşım' dedi. 'İnsanlar bazen nefsine hakim olamıyor, sizin bu giyim tarzınız beni tahrik etti' dedim.

"YALNIZCA YÜZÜNÜ İTTİM"

Elimin tersi ile yalnızca yüzünü ittim. Bunun üzerine bayan ayağa kalkarak saldırıya geçti. Ben yalnızca bayanın bana zarar vermesini engellemek için itekledim. Kamera kayıtlarına bakılırsa benim bayana saldırmadığım ya da darp etmediğim görülecektir."