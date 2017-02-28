Sopalı saldırganı böyle yakaladı

Polis merkezine sopayla saldıran adam böyle yakalandı.
Polis merkezine sopayla saldıran adam böyle yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi, polis merkezine beyzbol sopasıyla saldırdı. Saldırgan, merkezin camlarına defalarca vururken, içerideki şahıslar da büyük korku yaşadı. Bir polis memuru, saldırganı arkadan yakalayıp yere sererken, o anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
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