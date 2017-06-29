Sony 30 yılın ardından vinil plak üretimine başlayacak

Sony, artan talep üzerine 30 yıl aradan sonra vinil plak üretimine başlayacağı belirtildi.

Sony, artan talep üzerine 30 yıl aradan sonra vinil plak üretimine başlayacağı belirtildi.

Sony, vinil plak talebinin artması üzerine tekrar vinil plak üretimine başlanacağını açıkladı. Sony Music Entertainment, yaptığı açıklamada, Tokyo'nun kuzey-batısında bulunan fabrikasında bastığı yeni kayıtları Mayıs ayından itibaren satışa sunacağını açıkladı. Sony 1989'da tüketicilerin CD tercih etmeleri sonucu vinil üretimini durdurmuştu. Ülkenin kayıtlarına göre Japonya yetmişlerin ortalarında yılda yaklaşık 200 milyon kayıt üretiyordu. Vinil üretimi eski ve nostaljik seven bireylerin yanı sıra genç neslin de ilgisini çeken bir adım olacağı belirtiliyor. Deloitte danışmanlık firmasından yapılan tahminlere göre, global vinil satış gelirleri bu yıl 1 milyar doları bulurken, CD'lerin satışları ve dijital ortamdan müzik indirme oranları düşmeye devam ediyor.

