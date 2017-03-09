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Sönmezateş'in savunması pes dedirtti
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Sönmezateş'in savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında yargılanan timi lideri Gökhan Şahin Sönmezateş'in mahkemede söyledikleri, bu kadarına da pes dedirtti.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında yargılanan timi lideri Gökhan Şahin Sönmezateş'in mahkemede söyledikleri, bu kadarına da pes dedirtti.
Sanıkların savunmaları öncesi Cumhuriyet Savcısı dava ile ilgili mütalaasını verdi. Savcılık makamı Muğla Valisi Amir Çiçek ve İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan'ın tanık olarak dinlenmesini, sanıkların somut deliller göz önünde olması sebebiyle, serbest kalma hallerinde yoğun bir kaçma şüphesi olduğu, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

"SAVUNMALARINI 3K ÜZERİNE KURMUŞLAR"
Cumhurbaşkanı Avukatı Halit Çokan, "Sanıklar savunmalarını tek kalemden yapıyor. Savunmalarını 3K üzerine kurmuşlar. Birincisi hakikatları karartma, arkadaşlarını kurtarma, FETÖ'yü koruma üzerine savunma yapmışlardır. Bunlar TSK'ya sızmış haşhaşi bir örgüttür. 15 Temmuz günü köle ruhlu bu teröristler Cumhurbaşkanın öldürmek ve devleti ele geçirmek istemişlerdir" dedi.

"KİMSENİN BİZE GÜL ATMASINI, KIRMIZI HALI SERMESİNİ BEKLEMİYORUM"
Sanıklardan ilk ara savunma yapan isim Suikast timi lideri Gökhan Şahin Sönmezateş oldu. Sönmezateş, duruşma salonuna getirilirken güvenlik endişe yaşadıklarını söyleyerek, "Kimsenin bize gül atmasını, kırmızı halı sermesini ve sevmesini beklemiyoruz. Yaşanan olaylar artık şiddet ve hakarete ulaştı. Ben ne dediğimi biliyorum ve suçumu kabul ediyorum. Ama FETÖ'cü değilim. Bana burada 'FETÖ'cü olduğunu kabul et bir saat sonra serbest bırakalım deseler' 90 bin yıl yatarım yine de FETÖ'cü vatan hainliğini kabul etmem. Bütün belgeler devletin elinde. Vakti gelince somut deliller ile adalet önünde hesaplaşacağız. Biz duruşma salonuna getirilirken Kubilay'ı şehit eden, Reina'da insanları katleden zihniyet ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunun bir sonraki aşaması silahla vuracaklar, vuran kişiye meczup ilan edecekler. Hepsi esrar çekmiş gibi. Tekbir ile küfür aynı ağızda. Kimseden korkum yok. Fakat olan bizi korumaya çalışan bu gencecik asker ve polislere olacak. Canımdan korkmuyorum, onlardan endişeliyim" dedi.
Tutuklu yargılanmak istediğini belirten Gökhan Şahin Sönmezateş, "Serbest bırakılma gibi bir talebim yok. Suçumu kabul ediyorum. Delilleri bekliyorum. Tutuklu yargılanmak istiyorum" dedi.
(Bekir Tosun/İHA)

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