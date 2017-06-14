Söndürme çalışmaları sürüyor: 30 kişi tedavi altında
İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bir binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, 30 kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bir binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, 30 kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Londra'nın batısında bulunan Latimer Road'da 27 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibinin yangını söndürme çabaları sürerken İngiliz yetkililer kurtarılan 30 kişinin çevrede bulunan 5 farklı hastaneye sevk edildiğini ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Yangın nedeniyle çevre yollar trafiğe kapatıldı.
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