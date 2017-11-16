16.11.2017 11:29 Sonbaharın renkleri büyülüyor

Sonbahar mevsimi ile birlikte ağaçlarıda oluşan renkler, Eskişehir'de kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sonbahar mevsimi ile birlikte ağaçlarıda oluşan renkler, Eskişehir'de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın gelmesiyle doğada dönüşümler başlarken Eskişehir'in birçok bölgesinde oluşan eşsiz renk cümbüşleri tablo gibi görüntüler ortaya çıkardı. Doğadaki yeşil örtü, sonbahar mevsiminin kendisini iyiden iyiye göstermesi ile birlikte sarı, kırmızı, kızıl, kahverengi gibi eşsiz renklere büründü. Doğanın dönüşümünün başlamasının ardından yerlere dökülen yapraklar muhteşem manzaralar sunarken, kış öncesinde adeta toprağa örtü oluyor. Eskişehir kent merkezinde bulunan Porsuk Çayı, Kanlıkavak Parkı, Odunpazarı Bölgesi, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi ve Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsünde bulunan ağaçlık alanlar da renk cümbüşünün yaşandığı bugünlerde fotoğrafçıların uğrak mekanı haline geldi. Bir bölümü sararırken bir bölümü de güzel giden havalardan dolayı hala yeşilliğini koruyan ağaçlar, doğaya doyumsuz bir seyir zevki katıyor.

(Kadir Arslan/İHA)

