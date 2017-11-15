15.11.2017 15:31 Sonbahar'da Akçaabat bir başka güzel

Trabzon'un Akçaabat ilçesi, doğası denizi ve tarihiyle kendine hayran bırakıyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesi, doğası denizi ve tarihiyle kendine hayran bırakıyor.

İnsanlara yeşiller içerisinde nefes alma imkanı veren, yaylalarıyla şehrin gürültüsünden uzak temiz hava eşliğinde görsel şölen sunan, denizin, doğanın ve tarihin ahengi içinde kimilerinin düğün albümlerine konu olan Akçaabat, kartpostallık görüntüleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kış aylarının habercisi olan kasım ayının sonuna yaklaşırken güneşin son bir çırpınışla ısıtmaya çalıştığı parklar, yaprakların sararıp ağaçlarla vedalaştığı bugünlerde Akçaabat, her mevsimde olduğu gibi sonbaharda da yörenin vazgeçilmezlerinden biri oluyor.



