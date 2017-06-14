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Son yolculuğuna formasıyla uğurlandı
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Son yolculuğuna formasıyla uğurlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sağanak yağmurdan korunmak için girdiği çadıra yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcu 17 yaşındaki Muhammet Gökdeniz, son yolculuğuna uğurlandı. Genç futbolcunun fotoğrafını kardeşi Yusufcan taşırken, tabutunun üzerine de forması konuldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sağanak yağmurdan korunmak için girdiği çadıra yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcu 17 yaşındaki Muhammet Gökdeniz, son yolculuğuna uğurlandı. Genç futbolcunun fotoğrafını kardeşi Yusufcan taşırken, tabutunun üzerine de forması konuldu.
Yağmurdan korunmak için girdiği çadırda yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitiren amatör futbolcu Muhammet Gökdeniz için ikindi namazına müteakip Çamurhamamı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihlispor Teknik Direktörü Abdullah Türkkan, öğretmenleri, takım ve okul arkadaşları ile mahalle sakinleri katıldı. Sonay ve Faik Gökdeniz çiftinin 6 çocuğunun en büyüğü olan genç futbolcu Muhammet Gökdeniz'in, Çamurhamamı Camisi'nde kılınan cenaze namazında tabutunun üzerine, giydiği Salihlispor'un yeşil-beyaz forması konulurken, cenaze töreninde Gökdeniz'in fotoğrafını ise kardeşi Yusufcan taşıdı. Gökdeniz'in takım arkadaşları da tabutun başında dua etti. Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi olan ve Salihlispor U-17 Futbol Takımı savunma oyuncusu olan Muhammet Gökdeniz'in cenaze töreninde tabutun başına gelen anne Sonay Gökdeniz, "Hakkımı ben sonuna kadar helal ediyorum oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Genç futbolcunun naaşı kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Salihli'nin Çamurhamamı Mahallesi İncirlik mevkiinde arkadaşı Celil Öztürk ile birlikte hayvan otlatan amatör futbolcu Muhammet Gökdeniz, aniden bastıran sağanak yağmurdan korunmak için bölgede bulunan bir çadıra girdi. Ancak Gökdeniz ve Öztürk'ün bulunduğu çadırın üstüne yıldırım düştü. Ağır yaralanan Gökdeniz ve Öztürk, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Muhammet Gökdeniz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldırım düşmesi sırasında aynı çadırda bulunan Celil Öztürk ise Salihli Devlet Hastanesinde tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.
(Behzat Akcan /İHA)

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