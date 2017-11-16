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Son sürat polislerden kaçan gençlerini son görüntüleri
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Son sürat polislerden kaçan gençlerini son görüntüleri

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen 2 gencin hayatını kaybettiği ve 1 gencin de ağır yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen 2 gencin hayatını kaybettiği ve 1 gencin de ağır yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz cumartesiyi pazara bağlayan gece 02:50 sıralarında polis ekiplerinden kaçan 35 AC 3683 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Başaran, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Araç ilk olarak Dostlar Sitesi D blokta 1 katın balkonuna, ardından elektrik direğine ardından site güvenliği için takılan kameranın bulunduğu direğe, son olarak da E bloktaki 1 kattın duvarına çarparak yere düştü. Kazada otomobil içindeki bulunan Ali Özkınacı olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı sürücü Murat Başaran ve Hüseyin Toy Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Hüseyin Toy kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, sürücü Murat Başaran'ın ise Eskişehir'e sevki edilmişti. Kazada araç hurdaya dönerken, motoru ise, aracın 3 metre ilerisinde bulunmuştu.
Son görüntüleri
Kaza yerinin 50 metre gerisinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına 35 AC 3683 plakalı otomobilin saat 02:49'uncu dakikası 17'inci saniyede giriyor ve aynı dakikanın 22'inci saniyesinden elektrik direklerinden yükselen kıvılcımların görünmesiyle etraf kararıyor. Kameralara 02:49'uncu dakikası 29'uncu saniyesinde olayın görgü tanıklarının içinde sivil polis olduğunu iddia ettikleri beyaz renkli hafif ticari araç geçiyor. 02:50'nci dakikası 24'üncü saniye ise, resmi polis aracı ardından görüntülerin 02:51'inci dakikası 40'ıncı saniyede ise; resmi trafik polislerinin aracı güvenlik kamerasına takılıyor. Aracın kaza yaptığı dakikadan 2 dakika içerisinde birinin sivil olduğu iddia edilen toplamda 3 polis otosu aracın peşinde olduğu görülüyor.
(İbrahim Sünetçi /İHA)
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