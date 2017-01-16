16.01.2017 13:05 Son resmi ziyareti Ukrayna'ya oldu

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Biden, yurt dışına son resmi ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirmiş oldu. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Biden, yurt dışına son resmi ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirmiş oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Kiev'de bir araya geldi. Poroşenko ve Biden daha sonra ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Poroşenko, Ukrayna'nın Donald Trump yönetimi ile çalışmaya hazır ve Ukrayna krizinin Washington'un önceliğinde olmasını umduklarını söyledi. Trump yönetiminin Ukrayna'nın ortağı olmak isteyebileceğini dile getiren Poroşenko, "Yeni ABD yönetimi tarafından ortak çalışmanın olacağına inanıyoruz. Yeni yönetim ile etkili ve verimli işbirliği içinde olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Joe Biden ise, uluslararası toplumun Rusya'nın saldırganlığına karşı durması gerektiğini belirterek, Donald Trump yönetiminin Ukrayna'nın güçlü destekçisi olması çağrısında bulundu.

Biden, Başkan Yardımcısı olarak son resmi ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirmiş oldu.



