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'Son paslarda dikkatli olsaydık galip gelebilirdik'
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'Son paslarda dikkatli olsaydık galip gelebilirdik'

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 'Galatasaray'ın ilk yarıda Gomis'in attığı gol dışında pozisyonu yoktu. Biz son paslarda dikkatli olamadık. Biraz daha dikkatli olsaydık galip gelebilirdik' dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Galatasaray'ın ilk yarıda Gomis'in attığı gol dışında pozisyonu yoktu. Biz son paslarda dikkatli olamadık. Biraz daha dikkatli olsaydık galip gelebilirdik" dedi.
Bugünkü amaçlarının galibiyet olduğunu ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maça da öyle başladık. Kesinlikle galibiyeti düşünen bir oyun sergiledik. Galatasaray'ın gücünü biliyorduk. Galatasaray'ın baskısına biz de baskıyla karşılık verdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Galatasaray'ın ilk yarıda Gomis'in attığı gol dışında pozisyonu yoktu. Biz son paslarda dikkatli olamadık. Biraz daha dikkatli olsaydık galip gelebilirdik. Galibiyeti istedik ama eksik arkadaşlarımızın olması bizim için dezavantaj oldu" dedi.

"NASRİ'DE YIRTIK OLMASI HEM DE DENİZ'İN HASTANEYE KALDIRILMASI BİZİM İÇİN DEZAVANTAJ OLDU"
Sakat oyuncularının olduğunu ve onların olmaları dahilinde skorun daha farklı olacağını ifade eden Çalımbay, "Dün hem Nasri'de yırtık olması hem de Deniz'in hastaneye kaldırılması bizim için dezavantaj oldu. Onlar olsaydı, daha alternatifli olacaktı ama her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar kazanmak için oynayan bir Antalyaspor vardı. Yolumuz daha çok uzun, ideal 11'imizi bulmadık. Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlarda katılırsa çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bu belli ki 3 haftayı alacak. 3 haftayı kayıpsız atlattıktan sonra çok iyi bir kadroyla hazır olacağız" şeklinde konuştu.

"TFF VE HERKESİN ANTALYASPOR'A YARDIM ETMESİ LAZIM"
Sahanın zeminin bozuk olduğuyla ilgili bir soruya Rıza Çalımbay, şu şekilde cevap verdi:
"Bizim zeminimiz yeni. Akhisar maçında istenilen seviyede değildi. Şuan biraz daha düzelmiş hali. Biz diğer takımlar gibi rahat antrenman yapamıyoruz. Maalesef diğer takımlar gibi çalışamıyoruz. O yüzden buradaki bazı yerlerin güneş almaması ve nem oranı olması böyle bir durumu olduğu için görüyorsunuz. Sahanın zemini Göztepe-Eskişehir maçından kalma. Herkesin stat konusunda Antalyaspor'a yardım etmesi lazım. Burada TFF ve herkesin Antalyaspor'a yardım etmesi lazım. Sahamızı açtık ve sahamızın birçok yeri yanmış durumda. Arkadaşlarımı bu kadar kısa sürede bu duruma getirdiği için tebrik ediyorum."
(Adem Akalan - Sabri Çağlar/İHA)
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