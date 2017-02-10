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Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
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Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı

KHK ile 'etüt eğitim merkezi' de eğitim sisteminden çıkarıldı. Halen faaliyet gösteren 2 bin 6 etüt merkezine 1 Temmuz'a kadar dönüşüm hakkı tanındı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek.

OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yer aldı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan "öğrenci etüt eğitim merkezleri" ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırılarak, yerine "sosyal etkinlik merkezleri" ibaresi eklendi.

OKUL DIŞINDA TAKVİYE KURSUNA İZİN YOK

İlköğretim öğrencilerin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek. Dershanelerin ardından açılan ve sadece tek ders verebilen özel eğitim kursları da lise öğrencileri için faaliyet gösterebilecek.

Habertürk'ün haberine göre, KHK ile daha önce kanunda olmayan "sosyal etkinlik merkezleri"nin açılmasına izin verildi. Bu merkezlerde öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faliyetleri yürütebilmesi sağlanacak.
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