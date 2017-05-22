Son Durak filmi gibi !

Endonezya'da bir köpeğin telef olduğu ilginç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Endonezya'da bir köpeğin telef olduğu ilginç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçmek isteyen köpek, seyir halindeki bir motosikletin devrilmesine yol açtı. Bu kazadan kurtulan köpek, can havliyle kaçarken, karşı yönden gelen motosikletin altında kaldı. Motosikletin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen talihsiz hayvan olay yerinde can verdi. İki motosiklet sürücüsüyse yaralandı.

