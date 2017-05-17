'Son dakikada kararımı değiştirdim'

Türk Milli Takımını seçtiği belirtilen,ancak açıklamanın üzerinden 1 saat bile geçmeden Almanya Milli Takımını tercih eden Kerem Demirbay, son dakikada kararını değiştirdiğini belirterek, 'Almanya Milli Takımını seçtim' ifadelerini kullandı.

Türk Milli Takımını seçtiği belirtilen,ancak açıklamanın üzerinden 1 saat bile geçmeden Almanya Milli Takımını tercih eden Kerem Demirbay, son dakikada kararını değiştirdiğini belirterek, "Almanya Milli Takımını seçtim" ifadelerini kullandı.

Önce Türk Milli Takımını, 1 saat sonra da Almanya Milli Takımını seçtiği açıklanan Kerem Demirbay, konuyla ilgili olarak çok fazla açıklama yapmak istemediğini söyledi. Fanatik'e konuşan Hoffenheim'ın 23 yaşındaki oyuncusu, "Son dakikada kararımı verdim ve Almanya Milli Takımını seçtim. İki tarafa da ayıp olacak ama ben Almanya Milli Takımını seçtim. Doğrusunu söylemek gerekirse Almanya'yı seçtim, bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. İki Milli Takım da beni istedi. Son kararımı verdim o da Almanya oldu" ifadelerini kullandı.

Kerem, konuyla ilgili olarak ailesinin etkisinde kalıp kalmadığının sorulması üzerine de, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

