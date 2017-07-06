Son dakika Afrin ültimatomu! PYD'nin hayalleri yıkılacak

AFRİN konusunda son dakika gelişmeler yaşanıyor. Akdeniz'e inme hayalleri kuran PYD'nin tüm hayallerini yıkan ültimatom Rusya'dan geldi. Moskova yönetimi, terör örgütü PYD'ye “Afrin'i hemen terk edin” ültimatomu verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki geçen hafta gerçekleşen görüşmenin ardından Moskova yönetimi PYD'ye kapıyı gösterdi. Üst düzey bir Moskovalı yetkili Rusya'nın PYD'ye “Afrin'i boşaltın, teslim edin çünkü Türkiye'nin Afrin'e yönelik müdahalesine sessiz kalacağız” şeklinde ültimatom verdiğini söyledi.

AFRİN İÇİN FIRAT KILICI İNECEK!

Türkiye kırmızı çizgi ilan ettiği Fırat'ın batısında yer alan Afrin, terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD'nin elinde. Türkiye Afrin'e müdahale için sınıra bir süredir yığınak yapıyor. Rus medyası Erdoğan ile Rusya savunma bakanı arasındaki görüşmenin ardından operasyonun adını bile verdi. İddiaya göre Türkiye'nin Afrin operasyonu Fırat Kılıcı adı ile yapılacak.

PYD'NİN BÜYÜK HAYALİ YERLE BİR OLACAK!

'Afrin'e hemen terk et' ültimatomu verilen PYD için bu Akdeniz'e inme ve kantonları birleştirme hayalinin sonu anlamına geliyor.

AFRİN NEREDE NEDEN ÖNEMLİ?

Hatay ve Kilis'in karşısında yer alan Afrin, Kürt kantonlarının birleşmesi açısından çok önemli. Afrin'in Türkiye tarafından YPG'den alınması halinde Kürtler'in akdenize inme planı çökmüş olacak. Türkiye bir süredir sınırdaki obüs ve havan atışları ile YPG'nin Afrin'deki savunma hatlarını yıkıyor.

TÜM HESAPLARI DEĞİŞTİREN GELİŞME

Türkiye'nin Afrin'e askeri müdahalesine daha önce Rusya karşı çıkıyordu. ABD'nin Rakka'da Suriye uçağını vurması herşeyi değiştirdi. Rusya şimdi hem PYD'yi hem de ABD'yi cezalandırmak için Türkiye'ye yeşil ışık yakıyor.

UZMAN YORUMU : RUSYA YEŞİL IŞIK YAKTI

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Gazeteci Dr. Bora Bayraktar, olası Afrin harekatına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Rusya şu anda Türkiye'nin Afrin operasyonuna karşı çıkmıyor. Destekleyip desteklemeyeceğini ileriki dönemde göreceğiz ama karşı çıkmadığı açık. Buradaki üslerin boşaltılması,askerlerin çekilmesi bunun en önemli göstergesi oldu. Bu anlamda Türkiye'ye yeşil ışık yaktı diyebiliriz" diye konuştu.

JETİN DÜŞÜRÜLMES TÜRKİYE'YE YARADI

18 Haziran'da Suriye jetinin PYD tarafından düşürülmesinden sonra Rusya'nın tavrında ciddi değişiklik gözlemlendiğini söyleyen Ortadoğu uzmanı Dr. Bora Bayraktar, şunları anlattı;

-"Rusya özellikle 18 Haziran'da Suriye jetinin PYD tarafından düşürülmesinden sonra ciddi bir tavır değişikliğine gitmiş gözüküyor. Şu ana kadar aslında Türkiye'nin PYD bölgesine girmesini istemiyordu ve bu yüzden buraya gözlem gücü adı altında bir askeri birlik göndermişlerdi. Benzer şekilde Menbiç'te de aynı hareketi yaptılar. Fakat bu uçak düşürülme hadisesinden sonra Rusya'nın PYD ile ilgili tavrında ciddi bir değişiklik gözlemliyoruz. Amerika'nın da PYD ile iyice yakınlaşması ve bunun Rusya'nın çıkarlarını tehdit edecek noktaya gelmesiyle Rusya'nın da Türkiye ile yakınlaşmaya başladığını görüyoruz."