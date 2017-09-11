11.09.2017 11:07 Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde gerçekleştirilen bin 285 operasyonda toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde gerçekleştirilen bin 285 operasyonda toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından 4-11 Eylül 2017 tarihleri arasında terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 601'i terör (PKK/KCK 117, DEAŞ 27, FETÖ/PDY 451, aşırı sol 6), bin 883'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 77'si ise genel asayiş ve trafik uygulamalarında olmak üzere toplam 2 bin 561 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde son bir hafta yurt içinde gerçekleştirilen bin 285 operasyonda toplam 57 (39 ölü, 3 sağ, 15 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde teröristler tarafından kullanılan 5 ilde (6 Muş, 2 Hakkari, 1 Şırnak, 1 Bingöl, 1 Tunceli) 11 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 38'i ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 31 Kalaşnikov, 2 G-3/HK-33, 2 Kanas, 1 makineli tabanca) toplam 42 silah, 12,5 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 35 el bombası, 4 bin 527 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 9 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 76 ilde gerçekleştirilen bin 374 operasyonda ise, piyasa değeri 241 milyon 436 bin 815 TL olan bin 781 kilogram esrar, 148 kilogram eroin, 0,41 kilogram kokain, 0,51 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 8,5 kilogram metamfetamin, 314 bin 401 adet uyuşturucu hap, 1 milyon 117 bin 279 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 3 milyon 914 bin 977 TL olan 555 bin 486 adet kaçak sigara ve 5 bin 315 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında bin 883 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 38 ilde (Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Zonguldak) 224 şüpheli gözaltına alındı.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 700 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI

4 Eylül 2017 Pazartesi günü ülke genelinde polis ve jandarmadan oluşan karma trafik ekipleri ile karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenerek ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-6' uygulaması yapıldı. Uygulamada 175 bin 537 araç ve sürücü denetlenerek, bunlardan 15 bin 738'ine cezai işlem uygulandı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Bin 81'i denizlerde olmak üzere 2 bin 11 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 138 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.



