Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 26'sı ölü, 14'ü teslim, 8'i sağ olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 26'sı ölü, 14'ü teslim, 8'i sağ olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kırmızı bültenle arandığı tespit edilen DEAŞ'lı teröristin sırt çantasında bir canlı bomba yeleği, 3 el bombası, 4 fünye ve bir adet EYP anahtarı ele geçirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarıyla ilgili yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 632 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 227 kişinin ve DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 39 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada, 26'sı ölü, 14'ü teslim, 8'i sağ olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kilis'te istihbarat çalışması sonucu, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 DEAŞ'lı şahsın yakalandığının kaydedildiği açıklamada, yakalananlardan kırmızı bültenle arandığı tespit edilen şahsın, sırt çantasında bir canlı bomba yeleği, 3 el bombası, 4 fünye ve bir adet EYP anahtarı ele geçirildiği ifade edildi.



"BİN 479 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 386 kişinin gözaltına alındığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alınmıştır. Son 1 haftada yapılan operasyonlarda 664'ü terör suçlarından (PKK/KCK 227, DEAŞ 39, FETÖ/PDY 386, sol terör örgütleri 12) 815'i siber suçları ve planlı asayiş operasyonlarda olmak üzere toplamda bin 479 kişi gözaltına alınmıştır. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında Adana, Bursa, Kilis, Karabük, Antalya, Ordu, Rize, Tokat, Bitlis'te 79 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, siber suçlarla mücadeleyle ilgili, "FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 391 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 180 kişiden 38'i gözaltına alınmıştır" denildi.

(Pelin Üzek /İHA)