Bursa'nın Orhaneli ilçesinin son ahşap oymacısı Hüseyin Özdemir, mesleğini yaşatmak için çabalıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinin son ahşap oymacısı Hüseyin Özdemir, mesleğini yaşatmak için çabalıyor.

Çocukken babasından öğrendiği ağaç oymacılığı mesleğini uzun yıllar sürdüren 71 yaşındaki Hüseyin Özdemir, ağaçları oyup evlenecek gençlere bir çok çeyizlik sandık ve mobilya yaptı. Uzun yıllar bu mesleği yapan ve son yıllarda çırak bulamayan emektar usta, mesleği kaybolmasın diye her gün dükkanını açıp işini icra ediyor. Gençlerin ahşap oymacılığı mesleğine ilgi göstermediğini, elle yapılan mobilyaların zahmetli ve fiyatlarının yüksek olması sebebiyle herkes tarafından tercih edilmediğini söyleyen Özdemir, "Ben bu işi babamdan öğrendim. Uzun yıllar çalıştım, ama son yıllarda bu mesleğe hiç talep olmamaya başladı. Bu mesleğin kaybolmaması için her gün dükkanımı muntazaman açıyorum. Son yıllarda hiç çırak yetiştiremedim. Benden başka da Bursa'da bu işi yapan yok desem yeridir. Eskiden bu işi yapan çoktu. Eskiden el oyması mobilyalar rağbet görüyordu. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla el işi mobilyalar unutulmaya yüz tuttu" dedi.

(Burak Türker / İHA)