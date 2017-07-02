Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Son 88 yılın rekoru kırıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Son 88 yılın rekoru kırıldı

Son yılların en yüksek sıcaklığının yaşandığı turizm kenti Antalya'da son 88 yılın sıcaklık rekoru 45.4 dereceyle kırıldı.

Son yılların en yüksek sıcaklığının yaşandığı turizm kenti Antalya'da son 88 yılın sıcaklık rekoru 45.4 dereceyle kırıldı.
Son yılların en yüksek sıcaklığının yaşandığı turizm kenti Antalya'da tatilciler deniz, kum ve güneşin yanı sıra karın da keyfini çıkarıyor. Uzmanlar ise vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmayın uyarısında bulunuyor. Uzmanların yaptığı dışarı çıkmayın uyarısı kentte karşılık bulurken, Antalya'da hava sıcaklığı 2 Temmuz günü 44, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde normalde kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Parkı ve Konyaaltı Caddesi'nde sıcak havadan dolayı vatandaşların olmaması dikkatlerden kaçmadı.

"88 YILIN REKORUNU 45.4 DERECEYLE KIRDIK"
Öte yandan Antalya, dün 45.4 derece sıcaklıkla 88 yılın en sıcak gününü yaşadı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz, havuz ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Antalya'da dün hava sıcaklığının 45.4 derece ölçüldüğünü ifade eden Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Geçen hafta ortasından itibaren sıcak hava dalgası geldi. Bu sıcak hava dalgası Ege ve Akdeniz'i etkiledi. Mevsim normallerinin 10-12 derece üzerine çıktı. 1929 yılından itibaren ölçüm yapılan Antalya'da dün yani 1 Temmuz günü hava sıcaklığı 45.4 derece olarak ölçüldü. 45,4 derece olarak ölçülen sıcaklık, 88 yıldır yapılan ölçümlerde rekor oldu. Daha önceki rekorumuz 12 Temmuz 2000 yılında ölçülen 45 dereceydi ancak 1 Temmuz 2017'de yapılan ölçümlerdeki 45.4 derecelik sıcaklık tarihe geçti" dedi.
Antalya'daki sıcaklık rekorunun yanı sıra ilçelerde de yüksek sıcaklıkların yaşandığını ifade eden Öztürk, "Antalya'nın ilçelerinde de, Gazipaşa, Alanya, Finike olsun uzun yılların sıcaklık ortalaması Cuma ve Cumartesi günü kırıldı. Örneğin Alanya'da bundan önce yapılan ölçümlerde en yüksek sıcaklık 41 dereceyken, dün yapılan ölçümlerde 44 dereceyle rekor kırdı. Muğla'da da çok yüksek sıcaklıklar var. Orada rekor kırılmasına yaklaştı ama kırılmadı. Muğla'da 41.7 olarak ölçüldü ama 42.1'lik rekoru kıramadı. Az kalmıştı rekor kırılmasına" diye konuştu.
Sıcaklıkların bugünden itibaren bir nebze etkisini azaltacağını söyleyen Öztürk, "Sıcak hava mevsim normallerinin biraz üzerinde devam edecek. 34 derecelik sıcak hava mevsim normalleri olacak. Bir hafta daha 34-37 derece arasında devam edecek. Bugünden itibaren sıcaklıklar azalacak ama tahminimize göre bu sene bir daha rekor kırılacak düzeyde sıcaklıklar beklemiyoruz" dedi.
(Adem Akalan - Harun Erdoğdu / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İşlemler yavaşladı, araç kuyrukları oluştu
Suriyelilerin kaldığı kampta yangın: 3 ölü
Topçu: Ankara'yı masaya bir menü olarak sunmak niyetindeler
Türk hackerlar Alman gazetesini hackledi
İzmir açıklarından deprem
Maskeli teyp hırsızı kamerada
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bugün harita değişiyor! Resmen adaları veriyorlar!
Bugün harita değişiyor! Resmen adaları veriyorlar!
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan bugün Şoygu'yu ağırlayacak
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan bugün Şoygu'yu ağırlayacak
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İşlemler yavaşladı, araç kuyrukları oluştu
İşlemler yavaşladı, araç kuyrukları oluştu
Suriyelilerin kaldığı kampta yangın: 3 ölü
Suriyelilerin kaldığı kampta yangın: 3 ölü
Topçu: Ankara'yı masaya bir menü olarak sunmak niyetindeler
Topçu: Ankara'yı masaya bir menü olarak sunmak niyetindeler
Türk hackerlar Alman gazetesini hackledi
Türk hackerlar Alman gazetesini hackledi
İzmir açıklarından deprem
İzmir açıklarından deprem
Maskeli teyp hırsızı kamerada
Maskeli teyp hırsızı kamerada
Son 88 yılın rekoru kırıldı
Son 88 yılın rekoru kırıldı
Trabzonspor Macaristan'a gitti
Trabzonspor Macaristan'a gitti
Şehitlerin kayıp silahları 11 ay sonra bulundu
Şehitlerin kayıp silahları 11 ay sonra bulundu
AK Parti'li Fırat'a suikast girişimi
AK Parti'li Fırat'a suikast girişimi
Konya'da inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü
Konya'da inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü
'2020'de altın madalya alırsam tekvando hayatıma son vereceğim'
'2020'de altın madalya alırsam tekvando hayatıma son vereceğim'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English