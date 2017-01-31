Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Son 57 yılın en yoğun kar yağışı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Son 57 yılın en yoğun kar yağışı!

26 Ocak'tan itibaren kar yağışının devam ettiği Trabzon'da dün gece son yılların en yoğun kar yağışı gerçekleşti.

26 Ocak'tan itibaren kar yağışının devam ettiği Trabzon'da dün gece son yılların en yoğun kar yağışı gerçekleşti.
Trabzon il genelinde aralıksız olarak saatlerce devam eden kar yağışı sonucunda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, şehir merkezindeki kar kalınlığı 66 santimetreye ulaştı. Bu rakamın Trabzon şehir merkezinde 1960'dan beri ölçülen en yüksek kar kalınlığı olduğu tespit edildi. Kırsal kesimlerde bulunan mahallelerde ise kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı görüldü. Şehrin tamamı beyaz örtüye bürünürken, araç bulamayan bazı vatandaşlarda iş yerlerine yaya gitmek durumunda kaldı. Karadeniz Sahil Yolunun Rize istikametindeki yolun bir bölümünü buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılırken, Trabzon'da havayolu ulaşımı da sağlanamıyor. Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, ve Kocaeli'ne yapılması planlanan toplam 20 sefer iptal edilirken, kente diğer illerden yapılması planlanan 19 uçuş da kar nedeniyle iptal edildi. Havaalanı ekipleri tarafından uçuşların gerçekleştirilebilmesi için temizleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SON 57 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Meteoroloji verilerine göre, son 57 yılın en yoğun kar yağışı gerçekleştiğini söyledi. Kar yağışının bugün ve yarın devam etmesinin beklendiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, yoğun kar yağışı ile birlikte çığ ve heyelan tehlikelerinin ortaya çıktığını söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu, "Şehrimizde son 57 yılın en yoğun kar yağışı gerçekleşti. Hasta, yaşlı ve çocuklarımızın ehemmiyet gerektiren bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları büyük önem arz ediyor. Hemşehrilerimden özel araçlarını bir müddet daha kullanmamalarını rica ediyorum. Ayrıca çığ ve heyelan ihtimaline karşı, tehlike arz eden tüm alanlardan uzak durulması, bu tür alanların boşaltılması gerekmektedir. Hemşehrilerimden tüm bu konularda çok daha dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

265 İŞ MAKİNESİ VE 750 PERSONEL
Trabzon'da kar ile mücadelede 265 iş makinesi ve 750 personel ile çalıştıklarını belirten Başkan Gümrükçüoğlu, "Gerek şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde temizlik ve ana arterlerin ulaşıma açılması çalışmaları, gerekse mahallelerimize yeniden ulaşımın sağlanması noktasında çalışlarımız 24 saat esasına dayalı olarak sürdürülüyor. Ana arterler ve kamusal alanları birinci önceliğimiz durumundadır. Hastası olan, mahsur kalan, afet yaşayan olduğunda, bizlere, 122'ye ulaşıldığında anında gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
(Bekir Koca - Gökmen Şahin - Ersen Küçük - Ozan Köse / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Polisten kaçan şüpheliler yayayı ezerek öldürdü
8 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide ile görüştü
Balıkçılar ve kurtlar aynı karede
YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
Darbeci generalden 'sıkı yönetim listesini imha et' notu çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Esad'ın ses kaydı ortaya çıktı! Suriye karıştı
Esad'ın ses kaydı ortaya çıktı! Suriye karıştı
ABD'den çok kritik Kardak açıklaması geldi!
ABD'den çok kritik Kardak açıklaması geldi!
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
Van'da 38 günlük bebeğe cinsel taciz!
Van'da 38 günlük bebeğe cinsel taciz!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!
Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Polisten kaçan şüpheliler yayayı ezerek öldürdü
Polisten kaçan şüpheliler yayayı ezerek öldürdü
8 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
8 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide ile görüştü
Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide ile görüştü
Balıkçılar ve kurtlar aynı karede
Balıkçılar ve kurtlar aynı karede
YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
Darbeci generalden 'sıkı yönetim listesini imha et' notu çıktı
Darbeci generalden 'sıkı yönetim listesini imha et' notu çıktı
Antalya'da FETÖ/PDY'den 15 tutuklama
Antalya'da FETÖ/PDY'den 15 tutuklama
Ezana hakaret eden CHP PM üyesi gözaltına alındı
Ezana hakaret eden CHP PM üyesi gözaltına alındı
Potada Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu
Potada Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu
FETÖ'nün askeri okul yapılanmasının şifreleri çözülüyor
FETÖ'nün askeri okul yapılanmasının şifreleri çözülüyor
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Metroda hakaret iddiasına 4 yıl hapis talebi
Metroda hakaret iddiasına 4 yıl hapis talebi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English