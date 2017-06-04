Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş, Atiker Konyaspor karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Yıldız oyuncu, forma giydiği son 3 maçta 5 gol atmayı başardı.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş, Atiker Konyaspor karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Yıldız oyuncu, forma giydiği son 3 maçta 5 gol atmayı başardı.

Atiker Konyaspor karşısında Galatasaray'ın en etkili ismi olan Sinan Gümüş, attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Son haftalarda çok formda olan genç futbolcu, forma giydiği son 3 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin Osmanlıspor karşısında 2-0 kazandığı maçta takımının 2. golünü kaydeden Sinan, geçtiğimiz hafta da Alanyaspor önünde alınan 3-2'lik galibiyette başrol oynamıştı. Sinan Gümüş, bu mücadelede 2 kez fileleri sarsarken, Atiker Konyaspor karşısında da benzer bir performans ortaya koydu. Galatasaray, ligin son maçında taraftarı önünde 2-1 galip gelirken, Sinan Gümüş, takımının 2 golünü de kaydeden isim oldu.

(Bozhan Memiş / İHA)