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'Son 29 yılda dönemsel olarak örgüte katılımın ...'
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'Son 29 yılda dönemsel olarak örgüte katılımın ...'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, terörle mücadele konusunda, 'Son 29 yılda dönemsel olarak örgüte katılımın en az olduğu dönem bu ocak-mayıs ayı arasındaki dönem olmuştur' dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, terörle mücadele konusunda, "Son 29 yılda dönemsel olarak örgüte katılımın en az olduğu dönem bu ocak-mayıs ayı arasındaki dönem olmuştur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, toplantıda masaya yatırılan konuları açıkladı. Terörle mücadelede büyük bir merhale katedildiğinin altını çizen ve örgüte katılımların gittikçe azaldığını söyleyen Kurtulmuş, "Son 29 yılda dönemsel olarak örgüte katılımın en az olduğu dönem bu ocak-mayıs ayı arasındaki dönem olmuştur. Bir önceki yıla kıyasla bu dönemde örgüte katılanların sayısında yüzde 90'lık bir azalma var" dedi.
Emniyetteki mahrem yapılanmanın ortaya çıkartılmasının FETÖ ile mücadelede en önemli gelişmelerden birisi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Mahrem yapılanmanın içinde var olanlardan bir kısmı etkin pişmanlık yasasından istifade etmek için itirafçı olmuşlar ve çok sayıda önemli bilgiyi savcılara vermişlerdir. FETÖ ile mücadelede sıkı bir şekilde takip edilen çalışmalar sonucunda Malezya ve Suudi Arabistan'da takip edilen FETÖ mensupları Türkiye'ye iade edildiler" diye konuştu.
Bazı ülkelerde Türkiye karşıtı örgütlere karşı bazı siyasetçiler tarafından ciddi şekilde sempati beslendiğini kaydeden Kurtulmuş, bunların da yakından takip edildiğini belirtti. Dünyada gelişen yabancı ve İslam düşmanlığının Dışişleri Bakanlığının yakından takip ettiği konuların başında geldiğini söyleyen Kurtulmuş, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı çerçevesinde taciz edildiklerini ve baskı altına alındıklarını biliyoruz. Bunların önlenebilmesi için bütün kurumlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
"Suriye'de son derece karmaşık bir noktadayız" diyen Kurtulmuş, Astana ve Cenevre süreçlerinin birbirinin alternatifi olmadığını söyledi. Alandaki bir takım çatışmaların azaltılmasının önemli olduğunu, sonuçta siyasi bir çözümün ortaya konulması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyor" dedi.
AB Bakanı Ömer Çelik'in toplantıda AB ile ilişkiler konusunda bir sunum yaptığına dikkat çeken Kurtulmuş, "Biz AB ile ilişkilerimizin bundan sonra düzgün bir şekilde yürütülmesi, aradaki gerginliklerin azaltılabilmesi için 4-5 maddenin üzerinde duruyoruz. Birincisi katılım sürecinin hızlandırılması Türkiye için önemlidir. Bunun için fasılların açılmasını stratejik bir adım olarak görüyoruz. Vize serbestisi ve 18 Mart müzakereleri sırasında varılan mutabakat sonucu AB'nin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesi diğer iki önemli husustur. Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile ilgili talebimiz de Türkiye-AB ilişkileri bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğini sadece Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler değil, bundan sonra AB'nin nasıl gelişeceği, nasıl evrileceği meselesi de belirleyecektir" diye konuştu.
(Derya Yetim /İHA)

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