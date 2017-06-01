'Son 2 yılda 10 bin teröristi etkisiz hale getirdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 2 yılda yaptığımız operasyonlarda 10 bin teröristi etkisiz hale getirdik' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 2 yılda yaptığımız operasyonlarda 10 bin teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhtarlarla birlikte iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin rakamlarla bilgi verdi. "Son 2 yılda yaptığımız operasyonlarda 10 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Buna karşılık dün Lice'de ve Şenoba'da verdiğimiz şehitlerimizle birlikte 945 şehidimiz var. Yani 1'e 10" ifadelerini kullanan Erdoğan, aynı dönemdeki operasyonlarda 8 bin 300 silah, 1 milyon 270 bin mermi, 360 ton patlayıcı madde, 18 bin el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Bir orduyu baştan sona donatacak kadar büyük miktarlardaki bu silahları, mühimmatı terör örgütlerine verenlerin amacı nedir. Kimse kimseyi kandırmasın. Amacın Türkiye'yi bölmek, parçalamak, bölgemizdeki diğer ülkelerin başına gelen felaketlere maruz bırakmak olduğu gün gibi aşikardır. Terör örgütleri bu kirli hedeflerin sadece maşalığını yapıyor. Devletimiz her kademesine sızmış hainlerden temizlendikçe terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar artıyor" dedi.

(Derya Yetim /İHA)