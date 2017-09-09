09.09.2017 13:48 Son 2 haftada 99 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son iki hafta içinde biri sözde lider kadroda olmak üzere toplam 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son iki hafta içinde biri sözde lider kadroda olmak üzere toplam 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Teröristle mücadele harekatı kapsamında; 24 Ağustos-07 Eylül 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan özellikle Hakkari ve Şırnak bölgelerinin, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda; Şırnak Beytüşşebap İncebel, Kato Dağı ve Hakkari Yüksekova bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiş, icra edilen operasyonlarda; biri sözde lider kadroda olmak üzere toplam 99 terörist etkisiz hale getirilmiş, 34 adet piyade tüfeği, 1 adet makinalı piyade tüfeği, 1 adet makinalı tabanca, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet roketatar, 3 adet tabanca olmak üzere toplam 41 adet silah, 420 kg amonyum nitrat, 37 adet el bombası, 30 adet fünye, 2 bin 664 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, 6 adet havan mühimmatı, 10 adet anti personel mayını, 13 adet anti tank mayını, 87 adet şarjör, 12 adet tahrip kalıbı, 10 adet tüp, 2 adet akü, 3 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 550 metre kablo, 12 adet telsiz, 7 adet radyo, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirilmiş, 50 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 12 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş" denildi.



TUNCELİ-OVACIK SAVCISI MURAT UZUN'UN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYINI PLANLAYAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş Nurhak, Barış Mahallesi Festival Alanı'nda, duyum üzerine durdurulan şüpheli araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada; çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatla birlikte 2'si ölü, 2'si sağ, 1'i yaralı olmak üzere 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yaralı olarak ele geçirilen teröristin 19 Eylül 2012 tarihinde Tunceli-Ovacık Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayının planlayıcısı Azad Çüngüş kod adlı Gürbüz Topçu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Hakkari Merkez ilçesi kırsalında, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası bölgede icra edilen arama tarama faaliyetleri sonucunda, bomba yüklü bir araç tespit edilerek olay yerinde imha edildiği belirtildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 589 bin 872 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edilerek etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 20 bin 794 kişi yakalandığı vurgulandı.



"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAZ DÖNEMİ YAPILANMASINA AĞIR DARBE İNDİRİLDİ"

Anılan dönemde özellikle Şırnak Beytüşşebap'ta İncebel/Kato Dağı'nda ve Hakkari Yüksekova bölgelerinde icra edilen orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütünün yaz dönemi yapılanmasına ağır darbe indirildiği ve örgütün önemli kayıplar vermesi sağlandığına dikkat çekilerek, "İcra edilen operasyonlarda 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 17 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat ile ilgili şu ifadeler kaydedildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 015 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır.

Bab ilçe merkezi ve çevresinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir."

Açıklamada; Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin ve devletin sağladığı imkanlarla ülkeye tehdit teşkil eden tüm unsurlarla sürdürdüğü mücadelesine her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, azim ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.



