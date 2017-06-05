Son 15 yılda böyle yağış düşmedi

Uzmanlar, Bursa'ya son 15 yılda Haziran ayında görülmemiş miktarda yağış düştüğünü söyledi.

Uzmanlar, Bursa'ya son 15 yılda Haziran ayında görülmemiş miktarda yağış düştüğünü söyledi.

Haziran ayı olmasına rağmen çok bulutlu ve yağmurlu hava etkisini sürdürürken, meteoroloji yetkilileri son 15 yılda Haziran ayında bu şekilde bir yağışın görülmediğini söyledi. Son bir haftadır etkili olan yağışların Salı gününden itibaren yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacağı öğrenildi.



METREKAREYE SAATTE 10 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bursa'da geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Metroyu su bastı. Bat-Çık'lar da biriken sular yüzünden araçlarının üzerlerine çıkıp kurtarılmayı bekleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Caddeler yağmur suyu ile dolarken, birçok ev ve iş yerini de sular altında kaldı. Yağan sağanak yağış nedeniyle sel suları Bursa Ray istasyonlarına doldu. Metro istasyonuna inen merdivenler dere yatağına dönerken vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp suların içerisinde metronun gelmesini bekledi.

Bursa'ya kelimenin tek anlamıyla Haziran ayında kışı yaşatan yağışlar, vatandaşları olduğu gibi meteorolojiyi de hazırlıksız yakaladı. Haziran ayında kimsenin görmeye alışık olmadığı sağanak yağışların son 15 senedir görülmediğini belirten Meteoroloji yetkileri, geçtiğimiz Cumartesi günü metrekareye saatte yaklaşık 10 kilo yağışın düştüğünü belirtti.

Öte yandan, bugün de devam edecek olan yağışların yarından itibaren yerini açık ve güneşli havaya bırakacağı, Cuma günü yağışların yeniden beklendiği öğrenildi.

