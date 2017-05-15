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Son 10 yılda 2,5 kat arttı
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Son 10 yılda 2,5 kat arttı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de LPG'li araç sayısı son 10 yılda 2,5 katına çıkarak 4,5 milyona yaklaştı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de LPG'li araç sayısı son 10 yılda 2,5 katına çıkarak 4,5 milyona yaklaştı.
Türkiye'de LPG'li araç sayısı son 10 yılda 2,5 katına çıkarak 4,5 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 362 bin 512 taşıtın yaklaşık yüzde 54'ünü otomobiller oluşturuyor. Bu dönemde trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 11 milyon 493 bin 249 iken, trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 26,5'i benzinli, yüzde 34,1'i dizel, yüzde 39'u da LPG'li araçlardan oluştu.

"HALKIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA LPG'Lİ ARAÇLARI TERCİH EDEBİLİR"
Benzine kıyasla daha ekonomik olması nedeniyle LPG'li ve dizel araçlara ilginin her geçen gün arttığını belirten BRC Türkiye distribütörü 2A Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, "Son 10 yılda LPG'li otomobil sayısı yaklaşık 2,5 katına çıkarak, 1 milyon 826 bin 126'dan 4 milyon 439 bin 631'e ulaştı. Otogazın benzine göre daha ekonomik ve çevreci olması LPG'li otomobillere talebin her geçen yıl artmasını sağlıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde ise LPG'li otomobil sayısı 4 milyon 483 bin 642 olarak belirlendi. Yeni teknolojiler sayesinde artık benzinli araçlardan farksız olarak otomobil firmalarının verdiği garantilerle güvenli, ekonomik ve performansı öne çıkaran LPG dönüşüm sistemleri mevcuttur. Önemli olan halkımızın yaygın, tanınmış ve güvenilir markaları tercih etmesidir. Ayrıca periyodik bakımların zamanında yaptırılması gerekiyor. Otogaz dönüşüm sistemlerinde güvenlik konusunda bütün endişeleri giderecek tedbirler alınmaktadır ve en az benzinli araçlar kadar güvenlidir. Halkımız gönül rahatlığıyla LPG'li araçları tercih edebilir. Bu sayede de hem yüzde 50'ye varan tasarruf sağlamış hem de çevremizi ve havayı daha temiz hale getirme şansı yakalamış olacağız" dedi.

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