Son 1 haftada 92 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 25 Mayıs-1 Haziran 2017 tarihleri arasında geçekleştirilen terörle mücadele operasyonları kapsamında 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 25 Mayıs-1 Haziran 2017 tarihleri arasında geçekleştirilen terörle mücadele operasyonları kapsamında 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, 25 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmektedir" denildi.

Açıklamaya göre, teröristle mücadele harekatı kapsamında; geride kalan hafta içerisinde (25 Mayıs - 01 Haziran 2017) BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman, Tunceli) teröristlerden temizlemek ve ilerideki döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi.

Bu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap Bestler Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Erzurum Şenkaya, Ardahan Göle ve Hatay-Osmaniye-Gaziantep bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda biri (Suriye uyruklu, sözde Tunceli/Ovacık Özel Güç Sorumlusu) sözde lider kadroda olmak üzere 92 terörist etkisiz hale getirildi, 2 adet AT-4 Tanksavar Füzesi, 2 adet 82 milimetre havan, 2 adet 60 milimetre havan, 11 roketatar, 10 makineli tüfek, 2 uçaksavar makineli tüfek, 1 bomba atar, 61 adet piyade tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 4 tabanca ve 64 el bombası ele geçirildi.

11 el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Yaklaşık 2 bin kilogram amonyum nitrat, 176 tüp, 34 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 2 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 11 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 475 roketatar mühimmatı, 4 mayın, 20 geri tepmesiz top mühimmatı, 20 bini Bixi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 30 bin hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirilmiştir" denildi.



"55 SIĞINAK, BARINAK, MAĞARA VE DEPO BULUNARAK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"

Operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan 55 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi, BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 304 bin 500 adet kök kenevir, 287 kilogram toz esrar, 224 kilogram kubar esrar ve 98 bin 822 paket kaçak sigara ele geçirildi, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 138 kişi yakalandı.



"23 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU, 11 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ DA YARALANDI"

Açıklamada, bir haftalık süreçte 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ta meydana gelen elim helikopter kazasında şehit olan 13 asker (1 tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 astsubay, 2 uzman erbaş) dahil olmak üzere toplam 23 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı bildirildi.

Terörle mücadele operasyonları kapsamında bir haftalık faaliyetlerin değerlendirildiği açıklamada, "Bu hafta özellikle Şırnak Beytüşşebap, Merkez, Bestler Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Erzurum Şenkaya, Ardahan Göle ve Hatay-Osmaniye-Gaziantep bölgelerinde yürütülen orta ve büyük çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbeler vurulmuştur. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 8 bin kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi.

Suriye kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

(Caner Ünver / İHA)