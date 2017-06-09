Son 1 haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütleriyle mücadele kapsamında son bir haftada 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonlarda 3 asker şehit olurken, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütleriyle mücadele kapsamında son bir haftada 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonlarda 3 asker şehit olurken, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, 1-8 Haziran 2017 tarihleri arasında meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürdüğünün altı çizilerek, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmekte olduğu ifade edildi. Teröristle mücadele harekatı kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Hatay) teröristlerden temizlemek ve önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği, bu kapsamda Şırnak Beytüşşebap-Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Mardin Dargeçit ve Hatay, Osmaniye, Gaziantep bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi.



"42 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İcra edilen operasyonlarda 42 terörist etkisiz hale getirilirken, 9 roketatar, 14 makineli tüfek, 2 uçaksavar makineli tüfek, 49 piyade tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği ve 214 el bombası, yaklaşık bin 350 kilogram amonyum nitrat, 119 tüp, 1 adet 120 mm havan mühimmatı, 4 adet 82 mm havan mühimmatı, 68 roketatar mühimmatı, 5 mayın, 43 bin 500'ü AK-47 P.Tf. mühimmatı olmak üzere yaklaşık 60 bin hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi. 24 EYP tespit edilerek imha edildi. Operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan 33 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.



"3 ASKER ŞEHİT OLDU, 18 ASKER YARALANDI"

Ayrıca Diyarbakır'ın Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi Ballıca Mezrası bölgesinde çalıntı, terör nitelikli ikiz plaka kaydı bulunan ve BTÖ tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen bir araç ele geçirildi. BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 77 bin 937 adet kök kenevir, 140 kilogram uyuşturucu, 270 kilogram toz esrar, 650 kilogram kubar esrar, 2 bin 500 litre akaryakıt ve 291 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 837 kişi yakalanırken, 3 askerin şehit olduğu, 18 askerin yaralandığı bildirildi.

Bu hafta özellikle Şırnak Beytüşşebap-Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Mardin Dargeçit ve Hatay, Osmaniye, Gaziantep bölgelerinde yürütülen orta ve büyük çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbeler vurulduğuna dikkat çekildi. Özellikle Şırnak başta olmak üzere yurdun doğu bölgelerindeki illerinde yapılan geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların başarısı, caydırıcılığı ve bölücü terör örgütü üzerindeki baskısının her geçen gün giderek artmakta olduğuna dikkat çekildi.



"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR KARARLI MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR"

Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetlerinin hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildiği belirtilerek şöyle devam edildi:

"Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 3 bin 837 kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu, akaryakıt ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri; 2017 yılının başından itibaren sürdürdüğü kararlı duruşla ve özellikle kış ve bahar aylarından itibaren yürütülen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütün dağılması yönündeki baskısını ve etkisini her geçen gün artırmaktadır. Bu kapsamda yüce Türk milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir."



"AZAZ-CERABLUS ARASINDA BULUNAN TOPLAM 243 MESKUN MAHAL VE 2 BİN 15 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI"

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği kaydedildi.



"PKK SON AYLARDA OLDUKÇA GÜÇ DURUMA DÜŞÜRÜLDÜ"

Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bir bölümünü yitiren, özellikle lider kadrosundaki kayıpları ile zor durumda kalan, yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK'nın son aylarda oldukça güç duruma düşürüldüğü belirtildi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)