11.09.2017 10:25 Somali sınırında bombalı saldırı: 10 ölü

Eş Şebab terör örgütünün Somali sınırında düzenlediği bombalı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eş Şebab terör örgütünün Somali sınırında düzenlediği bombalı saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

El Kaide ile bağlantılı olan Eş Şebab örgütünün Somali sınırındaki Balad Hawo bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlediği, saldırı sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, bomba yüklü aracın, askeri üssün içine sürüldüğü, ardından da patlatıldığı belirtildi. Örgüt, 24 Somali askerinin öldürüldüğünü, ancak sayının Somali askeri birimleri tarafından 10 olarak bildirildiğini açıkladı. Bölgede yaşayan görgü tanıklarından biri, öncelikle askeri üste patlama sesi duyduğunu ardından silah sesleri duyduğunu belirtti. Görgü tanığı, Eş Şebab örgütünün bölgedeki askeri üs, polis karakolu ve bölgenin büyük bir bölümünü ele geçirdiğini belirtti.

Örgüt, Somali'de Federal Geçiş Hükümeti'ni ortadan kaldırmak için savaşıyor. Somali'de 1991'den bu yana merkezi bir hükümetin kurulamaması ve uzun yıllar devam eden istikrarsızlık ortamı, örgütün bölgede güçlenmesini sağladı.



