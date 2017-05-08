Somali'de terör saldırısı: 7 ölü, 13 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı aracın patlatılması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı aracın patlatılması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Somali'nin başkenti Mogadişu'da Mekke Almukarramah Caddesi'nde bir restoranın yakınında bombalı araç patlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların birçoğuna olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını aktarırken, ölü sayısının da artabileceğini bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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