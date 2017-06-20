Somali'de patlama: 10 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet yetkilileri, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Mogadişu Belediye Bakanı Sözcüsü Abdifatah Omar Halane, "Wadajir bölgesinde büyük bir patlama duyduk. Kayıplarımız var" dedi. Bölgede bulunan hükümet binasını hedef alan El-Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütünün bomba yüklü aracı infilak ettirdiği bildirildi.

