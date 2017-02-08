08.02.2017 12:04 Somali'de otel baskını: 3 ölü

Somali'nin Puntland eyaletine bağlı Busasu şehrinde bir otele yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda saldırganlardan 3 kişi de öldürüldü. Somali'nin Puntland eyaletine bağlı Busasu şehrinde bir otele yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda saldırganlardan 3 kişi de öldürüldü.

Görgü şahitleri, saldırganların Şebab hareketine mensup olduklarını sandıklarını söyledi. Saldırıda bulunan otelde çoğunlukla devlet adamları ve yurt dışından gelen misafirleri kalıyordu. Saldırganların hangi cihetten geldiği konusunda bir açıklama yapılmadı. Saldırının 23 adayın bulunduğu başkanlık seçiminin yapılacağı gün gerçekleştirilmesine dikkat çekildi.



