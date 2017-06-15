Somali'de ölü sayısı 31'e çıktı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restorana düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restorana düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da ünlü bir restorana dün gece intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda rehineler kurtarılırken, saldırganlar güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini açıkladı.

Saldırıdan kurtulanlar, çatışma sırasında masaların altına ve perdelerin arkasına saklanarak hayatta kalmayı başardıklarını ifade etti. Aden Karie isimli bir vatandaş, perdenin arkasına saklandığını ancak saldırganın kendisini bulduğunu söyledi. Karie, "Bana iki kez ateş etti, kurşunlardan biri ayağıma isabet etti" dedi.

