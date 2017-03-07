'Somali'de hayatların kurtarılması için BM gerekli desteği sağlayacak'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali'de hayatların kurtarılması için BM'nin gerekli desteği sağlayacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali'de hayatların kurtarılması için BM'nin gerekli desteği sağlayacağını söyledi.

Guterres, Somali'nin Başkenti Mogadişu'deki başkanlık sarayında Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Frmajo ile iki görüşmelerde bulundu.

BM Genel Sekreteri ile Somali Cumhurbaşkanı, siyasi ve güvenlik konusundaki gelişmeleri, özellikle şu anda Somali'nin büyük bir kısmını kapsayan ve ve binlerce büyükbaş hayvanın, ve onlarca insanın açlıktan ve susuzluktan ölümüne yol açan, köylerden kentlere göçe sebep olan kuraklıkla ilgili görüşmede bulundu.

Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo, BM Genel Sekreteri'ne ülkede, insanların ölümüne, büyük ve küçük baş hayvanların telef olmasına yol açan kuraklıkla ilgili bir rapor sunarak uluslararası yardım talebinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin, kuraklıkla mücadele ve hayatların kurtarılması için gerekli desteğin sağlanması konusunda Birleşmiş Milletlerin Somali'nin yanında olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri, Antonio Guterres pazar günü geldiği, Kenya'nır Başkenti Nairobi'de bölge liderleri ile, kuraklığın hüküm sürdüğü Güney Sudan ve Somali'de silahlı çatışmaları sona erdirme konusunda görüşmeler yaptı.

(Ibrahim Mohamud Ahmed/İHA)