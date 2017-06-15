Somali'de 22 kişi rehin alındı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele saldırı düzenlendi, 22 kişi rehin alındı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele saldırı düzenlendi, 22 kişi rehin alındı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir otele terör saldırısı düzenlenmesinin ardından, saldırganlar 32 kişiyi rehin aldı. Polis güçleri ile militanlar arasında devam eden çatışmada 2 militan öldürülürken, 10 rehine serbest bırakıldı. Böylelikle teröristlerin elinde 22 rehine kaldı. Kriz devam ediyor.

