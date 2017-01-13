13.01.2017 23:50 Somali asıllı Kanadalı Bakanı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen'i telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen'i telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen'i telefonla arayarak Somali asıllı Bakan'a yeni görevinden dolayı tebriklerini sundu.

(Caner Ünver /İHA)

